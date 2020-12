Neben einem Tresor haben Unbekannte laut Polizei Fahrzeugschlüssel und Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe zwischen dem 23. und 28. Dezember aus einem Autohaus in Rheingönheim (In der Mörschgewanne) gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621/963-2773.