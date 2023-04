Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Poi-, LED- und Fire-Spinning ist in Neuseeland und Australien bereits Kult. Im Sommer präsentieren Akrobaten ihre Kunst am Strand oder in der Fußgängerzone. In Deutschland ist die neue Trend-Sportart noch exotisch. Noch besser zur Geltung kommen die vielseitigen Geräte in der Dunkelheit.

Was in der Zeit vor Corona auf einer Wiese auf der Parkinsel in Ludwigshafen passiert ist, hat es dort wohl noch nicht so oft gegeben. Lange Ketten mit Bällen – den Poi – am Ende