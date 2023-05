Aus dem Fahrradraum eines Mehrparteienhauses in der Saarlandstraße (Süd) ist laut Polizei das Trekkingrad einer 53-Jährigen gestohlen worden. Sie hatte ihr Rad am 26. April gegen 12 Uhr dort abgestellt und es abgeschlossen. Als sie am 2. Mai gegen 15 Uhr ihr Rad wieder benutzen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.