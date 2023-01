„Treffpunkt Zukunft – Deine Chancen an unserer Schule“ heißt es am Mittwoch, 15. Februar, an der Berufsbildenden Schule Technik 2 in Mundenheim. Von 8 bis 13 Uhr lädt die BBS Interessierte zu einem Projekttag ein.

Vorgestellt werden nach Angaben der Schulleitung die Berufsfachschule 1 (BF1) und das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ). Über Vorträge und Präsentationen, Mitmachaktionen an Stationen in den Klassenräumen, im Testaurant und in den Werkstatträumen erfahren interessierte Schüler, welche Möglichkeiten sie an der BBS Technik 2 haben.

Das allgemeine BVJ ermöglicht das Erreichen der Berufsreife. Das Angebot an der BBS Technik 2 im Bereich des BVJ beinhaltet darüber hinaus auch Sprachklassen und Fördermöglichkeiten für lernschwächere Schüler im Rahmen einer Inklusionsklasse. Die BF1 kann nach erfolgreichem Besuch und dem Übergang in die BF2 zur Mittleren Reife führen. Neben den allgemeinbildenden Fächern liegt der Reiz dieser Schulform insbesondere im Angebot berufsbezogener Fächer und dem praktischen Anteil in den Schwerpunkten Bautechnik, Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Farbtechnik, Gastronomie, Holztechnik, Medientechnik und Metalltechnik. Beim „Treffpunkt Zukunft“ stellen sich außerdem die Handwerkskammer der Pfalz und die Schulsozialarbeit den Fragen der Besucher.

Neuntklässler und Betriebe willkommen

Mit dem Projekttag will die Schule speziell die Abschlussklassen (9. Klasse) ansprechen. Jugendliche und Lehrkräfte können die Besuchszeit von 8 bis 12 Uhr nutzen. Eingeladen sind aber auch Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern die Schule kennenlernen möchten. Ebenso willkommen sind Betriebe, die neugierig auf die Schule und mögliche Auszubildende sind (12 bis 13 Uhr). Die BBS Technik 2 arbeitet eng mit der Handwerkskammer Pfalz und der Agentur für Arbeit zusammen.

Noch Fragen?

Im Netz: www.t2.bbslu.de. BBS T2 Ludwigshafen, Franz-Zang-Straße 3-7, 67059 Ludwigshafen. Telefon: 0621 504 4151.