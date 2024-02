Ob Industriekauffrau, Betriebsdirektor oder Physiotherapeut – alle haben gemeinsam, dass der Tanz auf der Bühne einst ihre erste Berufung war. In „Seasons in Dance“ am Mannheimer Nationaltheater erzählen vier Ensemble-Mitglieder von ihrer Leidenschaft. Und wie es bei wahrhaftiger Kunst so ist: Das Ergebnis fällt anders aus, als es das Klischee erwarten würde. Nicht so unbeschwert, dafür mit tiefen Einblicken in die Seele.

Die vollständige Rezension lesen Sie hier.

Termine

„Seasons in Dance“ Tanzabend des Nationaltheaters Mannheim von Albert Galindo, Luis Tena Torres, Emma Kate Tilson und Zoulfia Choniiazowa. Weitere Termine 29.2./2.3./14.3./28.3., jeweils 19.30 Uhr im Tanzhaus Käfertal.