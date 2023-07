Mitten in Ludwigshafen hat sich Thomas Jaclin einen Traum erfüllt und sich seine eigene kleine Imkerei aufgebaut. Auf der Parkinsel haben die Bienen viele verschiedene Blüten in direkter Nähe und produzieren fleißig Honig.

Der 51-jährige Hobby-Imker und sein achtjähriger Sohn Felix tragen beide Schutzanzüge. Eine Jacke und ein Helm mit Insektenschutznetz schützen die beiden bei der Arbeit mit den Bienen. Vater und Sohn haben gerade bei einem knappen Dutzend Bienenstöcken nach dem Rechten gesehen. Bei den Völkern war alles okay.

Schon vor drei Jahren hat der Ludwigshafener mit seinem ersten Bienenvolk angefangen. „Ein Hobby, das Freude bringt“, beschreibt er seine Leidenschaft für die nützliche Insekten. Unterstützt wird er nicht nur von seinem Jüngsten, sondern auch seine 13-jährige Tochter Isa packt gerne mit an. Sie ist unter anderem für das Abfüllen des Honigs zuständig und hat auch das Etikett für die zum Verkauf stehenden Gläser entworfen. Es zeigt einen gezeichneten Fluss, zwei Bäume und steht für die Parkinsel, wo der Honig auch herkommt. Seine Bienen hält der Imker dort direkt vor der Haustür. Für die Insekten der perfekte Ort zum Leben, denn auf der Parkinsel gibt es fast das ganze Jahr viele verschiedene Blüten. Schon früh blühen die Krokusse, und im Spätjahr blüht dort noch der Efeu. Genug Nahrung für die Bienen.

Auch im Maxdorfer Hofladen zu haben

Seit Anfang Juli wird der Honig aber nicht mehr nur von zu Hause aus verkauft. Der goldgelbe Brotaufstrich aus Ludwigshafen ist auch im Hofladen der Maxdorfer Bioland-Gärtnerei „Blattlaus“ zu bekommen. Die erste Ernte – ein Karton mit zwölf Gläsern Honig – steht schon im Ladenregal. Ein besonderer Moment für Thomas Jaclin. Auch Ladenbesitzer Karl-Ernst Wingerter freut sich darüber, ein neues Bio-Produkt im Sortiment anbieten zu können und damit gleichzeitig den Imker zu unterstützen.

Seit April sind auf dem Grundstück der Gärtnerei weitere Bienenvölker des Imkers angesiedelt. Mitten im Grünen, zwischen Kirsch- und Birnenbäumen, schwirren die Bienen umher. Für die Insekten gibt es auf dem Grundstück aber nicht nur die Blüten der Obstbäume, sondern es wurde extra für sie großflächig Phacelia angepflanzt. Die blau-violett blühende Bienenweide hat den Insekten sehr viel zu bieten und ist gleichzeitig auch für die Landwirtschaft hilfreich. Wie der Imker erklärt, hat sie nämlich sowohl Nektar als auch Pollen und kann zudem noch als Dünger verwendet werden. Für Nachschub an Honig ist also nicht nur auf der Parkinsel, sondern auch in Maxdorf gesorgt.

Das Etikett hat Jaclins Tochter Isa gestaltet. Foto: rua

Für Jaclin steht vor allem der Spaß bei der Arbeit als Imker im Vordergrund. Die Zeit mit der Familie in und mit der Natur, aber auch die nötige Sorgfalt und Aufmerksamkeit, gefallen ihm besonders gut. Außerdem bietet das Imkern eine Ablenkung vom Alltagsstress und ist für den 51-Jährigen eine gute Abwechslung zu seinem Job bei der BASF.

Im Verein viel gelernt

Bei seinen Kunden komme der Honig gut an, berichtet Jaclin. Die Leute freuten sich darüber, ein lokales Produkt angeboten zu bekommen. „Wenn sie einmal gekommen sind, kommen sie meistens auch wieder“, hat er beobachtet. Auf der Parkinsel verkauft er seinen Honig für 7,50 Euro – inklusive Pfand für das Glas.

Das Hobby bringt aber auch viel Verantwortung mit sich – schließlich muss sich ein Imker um sehr, sehr viele Bienen kümmern. „Man braucht viel Wissen“, sagt Jaclin. Eine große Gefahr für die Insekten sei beispielsweise die Varroamilbe. Werden die Bienen von ihr befallen, kann das zu ihrem Tod führen. Imker müssten sich also gut auskennen und wissen, wie man so etwas verhindern kann. Deshalb ist der Parkinsulaner Mitglied im Kreisimkerverein Ludwigshafen geworden. Es gibt mittlerweile einige Imker in der Stadt. Jaclin hat im Verein viele nützliche Tipps bekommen.

Er rät jedem, der auch mit dem Imkern anfangen möchte, Mitglied in einem Imkerverein zu werden. Dort könne man alles lernen, was man über Bienen wissen muss. Jaclin hat seine Lehrjahre hinter sich. Das zeigt sich, als er eine Kostprobe seines Honigs zum Probieren anbietet. Der Honig aus Ludwigshafen schmeckt gut.