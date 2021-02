Mit drei leisen „Ahoi“ hat sich der Große Rat am Mittwochabend beim digitalen Heringsessen von einer ganz speziellen Fasnachtskampagne verabschiedet. „Diese Kampagne war so, wie wenn du einen Kater hast, aber vorher gar nicht feiern warst“, kommentierte der Vorsitzende Christoph Heller treffend.

Wie es sich gehört, verabschiedete sich der Große Rat auch vor dem Bildschirm in angemessenem Schwarz von der Fasnacht. „Es ist ein sinnloser Tod, weil dieses Jahr gar nicht wirklich gelebt hat“, richtete Heller seine Worte an die Trauergemeinde, der sich auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) angeschlossen hatten. Zumindest vor dem Bildschirm war die Laune der Narren gut. Ungewohnt war der Aschermittwoch am heimischem Esstisch mit Sahnehering und Pellkartoffeln schließlich nicht. Immerhin fand die gesamte Fasnacht in der digitalen Blase bei virtuellem Applaus statt. „Und jetzt geben wir den Stadtschlüssel schon wieder zurück, den du dieses Jahr gar nicht hergegeben hast“, so Heller in Richtung der Oberbürgermeisterin.

3333 Euro gesammelt

Und er hatte sogar eine gute Nachricht: „Erstmals in all den Jahren ist sogar etwas in der Stadtkasse drin!“ Stolze und närrische 3333 Euro hatten die Fasnachter über verschiedene Aktionen, allen voran die „Fasnacht in de Dudd“ gesammelt. Geld, das die Verwaltung aber nicht nach Gutdünken verjubeln werde. „Wir bitten darum, unsere angeschlossenen Vereine damit in ihrer Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützen“, forderte Heller bestimmt. Eine Forderung, die ganz offensichtlich ein offenes Ohr fand, denn Kämmerer Schwarz erhöhte den gesammelten Betrag von sich aus um 11,11 Euro und setzte damit seine Chefin unter Zugzwang. „Das „Care-Paket„ war ja wirklich eine tolle Idee, aber kein Ersatz“, befand Steinruck, die von der „mit Abstand ausgefallensten Kampagne“ der letzten 30 Jahre sprach. „Ich hoffe, wir müssen so etwas nicht noch mal erleben“, verpackte sie ihre Hoffnung mit Blick auf den 11. November 2021.

Videodreh in der Stadt

Darauf hofft auch der Große Rat, dessen Dreigestirn mit Heller und seinen beiden Vizepräsidenten Constanze Kraus und Horst Fischer in einem eigens produzierten Video einsam durch das trostlose, verregnete Ludwigshafen zog und dabei melancholisch und selbstverständlich mit gebührendem Abstand ein wenig Konfetti in den fast menschenleeren Straßen verteilte. Die Melodie dazu lieferte der Mainzer Evergreen „Heile, heile Gänsje“, denn irgendwann werde schließlich auch diese Pandemie wieder gut, waren sich die Narren nach der „Fasnacht in der Cloud“ einig und untermalten ihre Hoffnung mit bunten Bildern und vollen Veranstaltungssälen aus den vergangenen Jahren – wie sie hoffentlich bald wieder möglich sind. Denn auch der Hering schmeckt allein nicht halb so gut. „Und wir feiern dann nächstes Jahr einfach mit doppeltem Applaus.“