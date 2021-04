Bei Trauerfeiern sind unter Beachtung der Hygiene- und Sicherheitsregeln nach dem neuen Infektionsschutzgesetz maximal 30 Personen erlaubt – vor und in der Trauerhalle. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Unverändert seien die weiteren Einschränkungen. Bei Bestattungen – egal, ob am Grab oder in der Trauerhalle – dürfen als Trauergäste teilnehmen: Ehe-, Lebenspartner oder Verlobte der verstorbenen Person. Menschen, die mit ihr im ersten oder im zweiten Grad verwandt sind, sowie deren Ehe- oder Lebenspartner und Personen eines weiteren Hausstands. Über diesen Kreis hinaus dürfen noch weitere Personen teilnehmen, wenn sichergestellt ist, dass die Personenbegrenzung eingehalten ist. In den Trauerhallen gilt Maskenpflicht und die Beschränkung von einer Person pro zehn Quadratmeter Grundfläche.

Was in Ludwigshafener Trauerhallen gilt

Für die Trauerhallen in Ludwigshafen ergeben sich daraus folgende maximale Personenzahlen in der Halle (ohne Geistliche und Trauerredner): Hauptfriedhof: 26, Friesenheim: 12, Oggersheim: 18, Rheingönheim: 18, Maudach: 7, Ruchheim: 10, Oppau: 12, Edigheim: 7, Mundenheim: 10 Personen. An den Eingängen stehen Desinfektionsmittel bereit. Personen mit Krankheitssymptomen ist der Zutritt verboten. Der Mindestabstand zwischen den Stühlen beträgt bei Personen, die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben, mindestens 1,5 Meter. Alle Teilnehmer müssen sitzen. Es dürfen keine Gegenstände entgegengenommen und weitergereicht werden, Gesangbücher werden nicht mehr gestellt. Weihwasserbecken und -behälter bleiben leer. Die Türen dürfen nicht gleichzeitig als Ein- und Ausgänge genutzt werden. Das Tragen von medizinischen Masken ist für alle verpflichtend. Ausgenommen sind Geistliche, Trauerredner sowie Vorsänger unter Einhaltung eines größeren Abstands.

Kein Gesang

Auf Gesang muss verzichtet werden. Die Orgel sowie Musik von Tonträgern kann gespielt werden. Die Hallentüren bleiben offen, um für eine gute Durchlüftung zu sorgen. Der Beisetzung am Grab dürfen Personen beiwohnen, die auch an der Feier in den Trauerhallen teilnehmen dürfen. Auch hier müsse ausreichend Abstand eingehalten werden zwischen Personen, die nicht dem gleichen Hausstand angehören.