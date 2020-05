Ab sofort können wieder Trauerfeiern in Ludwigshafen stattfinden. Darüber hat die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag informiert. Die Größe der Trauergemeinde ist dabei wie in den Kirchen auf eine Person pro zehn Quadratmetern Fläche der Halle begrenzt. Auch sonst gelten die gleichen Vorgaben wie bei den Gottesdiensten: So werden die Besucher von den Bestattungsdiensten erfasst, Gesang der Gemeinde ist nicht erlaubt, und die Hallen werden nach jeder Feier desinfiziert. Das Abschiednehmen könne durch die Regelung wieder für die engsten Familienmitglieder – also Eltern und Kinder sowie Lebenspartner – ermöglicht werden. Wegen der Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durften seit Mitte März keine Trauerfeiern mehr stattfinden. Es fanden nur Beisetzungen statt.