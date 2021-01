Norbert Martin, ehemals erfolgreicher Hockeyspieler des TFC Ludwigshafen, hatte 14 Marathonläufe erfolgreich bestritten, seinen 15., wie er ihn selbst nannte, war nach großem Kampf nicht zu gewinnen: Am 8. Januar ist er mit 61 Jahren seinem Leukämieleiden erlegen.

Der gebürtige Ludwigshafener begann seine sportliche Karriere als Fußballspieler beim ESV, ehe er sich mit seinem Bruder Eddie dem Hockeysport beim TFC verschrieb und dort an der Erfolgsgeschichte mit dem Aufstieg von der untersten bis zur zweithöchsten deutschen Hallenhockeyspielklasse mitschrieb.

Nicht zuletzt deshalb hatten sich der ESV-Ehrenvorsitzende Rainer Winkler, TFC-Urgestein Bernd Martin und der Vorsitzende der Stadtgarde, Steffen Unfricht, mit großem Einsatz um Stammzellenspenden für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) bemüht (wir berichteten). Und tatsächlich konnte ein genetischer Zwilling für Norbert Martin gefunden werden. Die Knochenmarksübertragung war fest für den 1. Februar 2021 im Uni-Klinikum Ulm terminiert. Eine dafür notwendige zweite Chemotherapie war leider nicht erfolgreich, da zu wenige Leukozyten aufgebaut werden konnten.

Gesundheitszustand verschlechtert

Nach der Entlassung aus der Klinik am 11. Dezember verschlechterte sich Martins Zustand ab dem 13. Dezember zusehends, so dass er in die Notaufnahme nach Ulm zurückmusste, wo er erst eine Lungenentzündung bekam, dann einen septischen Schock erlitt und aufgrund akuter Atemnot in ein künstliches Koma versetzt werden musste, aus welchem er nicht mehr aufwachte. Martin hinterlässt eine Frau, einen Sohn und zwei Töchter. Die Beerdigung findet Mitte des Monats in seiner Wahlheimat Wangen statt.