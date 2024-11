Der Ortsbeirat Rheingönheim trauert um Rainer Geiger. Der SPD-Sprecher ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Der Ortsbeirat hat Rainer Geiger am Mittwochabend in einer Schweigeminute gedacht.

Rainer Geiger war nach Angaben der SPD Vorsitzender des Ortsvereins Rheingönheim, Mitglied im Vorstand des Stadtverbandes und langjähriges Mitglied seiner Partei. Bei der Kommunalwahl im Juni hatte er nicht nur für den Ortsbeirat Rheingönheim kandidiert, sondern sich auch um das Amt des Ortsvorstehers beworben. Bei der Stichwahl war er jedoch Amtsinhaber Wilhelm Wißmann (CDU) unterlegen.

Der SPD zufolge war der 62-Jährige leitender Informatiker bei einem großen christlichen Non-Profit-Unternehmen und hat sich als Wahlkampfmanager und Teammitglied bei verschiedenen Mandatsträgern wie zum Beispiel der früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Doris Barnett engagiert. Zudem war der gläubige Christ in seiner Gemeinde aktiv. Während seiner früheren Tätigkeit bei der BASF habe er sich als Mitarbeitervertreter eingebracht und ehrenamtlich als Referent in der Erwachsenenbildung bei der IG BCE gewirkt. Nebenberuflich hatte sich Geiger in der Schweiz als individueller Psychologischer Diplom Coach ausbilden lassen.

Die SPD Rheingönheim hat im sozialen Netzwerk Facebook auf den Tod Geigers reagiert: „Wir trauern um unseren Genossen Rainer Geiger“, heißt es dort. Er habe den Ortsverein in schwierigen Zeiten übernommen und sicher geführt. Trotz großer gesundheitlicher Herausforderungen habe er nie aufgegeben und sich mit Engagement seinen politischen Aufgaben gewidmet. „Wir haben Rainer kennengelernt als Menschen, der selbst bei widrigen Umständen einen Weg gesucht und gefunden hat. Sein Organisationstalent, seine Expertise in politischen Fragen und nicht zuletzt sein Humor werden uns fehlen. Wir vermissen ihn schon jetzt.“