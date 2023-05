Jahrzehntelang hat sie die Kulturszene in Ludwigshafen mitgeprägt, ihre Galerie im Hemshof war ein Ort vieler künstlerischer Begegnungen: Eleonore Wilhelm ist am Dienstag, 2. Mai, im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Als hätte sie geahnt, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleiben würde, hat Eleonore Wilhelm in den vergangen Jahren mit der großen Disziplin, die sie auszeichnete, ihre Arbeit für die Nachwelt bewahrt. Vieles hat sie den Stadtarchiven in Mannheim und Ludwigshafen übergeben. Stunden über Stunden saß sie beim Offenen Kanal und digitalisierte Videoaufzeichnungen von Kunstaktionen, die seinerzeit ungeheuer experimentell gewesen sind. In sehr netten handgeschriebenen Briefen, denen manchmal eine CD beigelegt war, informierte sie die RHEINPFALZ regelmäßig über ihr Tun.

Seit 1984 in der Hartmannstraße 45

In Roxheim bei Frankenthal aufgewachsen, kam sie durch ihren ersten Ehemann, den aus Oppau stammenden Musiker und Maler Hans Reffert (1946-2016), nach Ludwigshafen. Viele Künstler zählten zu ihrem Freundeskreis. In zweiter Ehe war sie mit dem Künstler Günther Wilhelm verheiratet. Ihre 1984 eröffnete Galerie Hartmannstraße 45 war ein Ort für Ausstellungen, Aktionen, Lesungen und für einige Jahre Kindertheater – was der Mutter zweier Söhne und engagierten Hemshöferin ein besonderes Anliegen war. 1989 war Eleonore Wilhelm Mitinitiatorin des Kultursommers. Politisch engagierte sie sich zeitweise als Stadträtin und als Betriebsrätin bei Raschig, wo sie 41 Jahre lang beschäftigt war.