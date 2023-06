„Trash – Alles nur Müll?“ So ist eine Kunstaktion in der Rhein-Galerie betitelt. Es ist eine Kooperation der Kinder- und Jugendkunstschule Unartig des Kunstvereins mit der Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk GmbH, dem Wirtschaftsbetrieb, der städtischen Abfallberatung und dem Einkaufszentrum. Der Hintergrund: Innerhalb einer Projektwoche erforschen Schüler des Carl-Bosch-Gymnasiums unsere Beziehung zu Müll: Konsumverhalten und Wegwerfmentalität sowie Nachhaltigkeit und der kreative Umgang mit Wertstoffen stehen im Zentrum des Workshops vom 3. bis 8. Juli.

Entstehungsprozess live verfolgen

Nach einem Besuch auf dem Wertstoffhof mit einer Einführung zum Thema Müllverwertung und -vermeidung sowie den Möglichkeiten des „Upcyclings“, wählen die Schüler ihre Materialien aus. Unter Leitung der Künstlerin Janet Grau entstehen im Verlauf der Woche aus diesen Wertstoffen neue Gebrauchsgegenstände und Kunstobjekte. Kurzzeitig wird dafür ein offenes Atelier in der Rhein-Galerie in der Nähe des Brunnens eingerichtet. Besucher haben so die Möglichkeit, den Entstehungsprozess live zu verfolgen und sich an Infoständen der beteiligten Partner zu informieren.

Das Projekt findet zum sechsten Mal statt. Die finale Präsentation ist am Samstag, 8. Juli, 14 Uhr. Die Abfallberatung der Stadt Ludwigshafen ist von 11 bis 15 Uhr vor Ort und gibt Auskunft zu den Themen Biotonne und Umweltpatenschaft. Kinder können von 11 bis 14 Uhr selbst kleine Recycling-Objekte kreieren.