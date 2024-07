Erheblichen Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich hat laut Polizei am Samstag gegen 12 Uhr ein Unfall in Friesenheim verursacht. Dort kollidierten ein Transporter und eine Straßenbahn an einer Kreuzung. Der 28-jährige Transporterfahrer aus Frankenthal befuhr die Carl-Bosch-Straße stadtauswärts mit seinem Wagen und wollte nach links in die Karl-Müller-Straße abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich das Ampel-Rotlicht und prallte auf die Tram, die Vorfahrt hatte. Beide Insassen des Transporters verletzten sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.