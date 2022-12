Seit 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt Organisationen und Vereine. Auch in diesem Jahr ist die RHEINPFALZ wieder mit im Boot und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 14: Herr K., 57, arbeitet seit September in den Ludwigshafener Werkstätten. Derzeit absolviert er den Berufsbildungsbereich der Werkstatt und erhält demzufolge nur ein sehr geringes Ausbildungsgeld von der Agentur für Arbeit. Er lebt gemeinsam mit seinem Bruder in einer Mietwohnung in Ludwigshafen. Grundsätzlich fehlen ihm die finanziellen Mittel, um sich aus eigener Kraft dringend benötigte Dinge wie beispielsweise angemessene Kleidung, Haushaltsgeräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschine oder Mobiliar zu kaufen. Eine Spende aus der „Aktion 72“ ist ein großer Beitrag zur Verbesserung seiner Lebensumstände.

Fall 15: Am St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt entsteht derzeit eine neue Palliativstation. Der Förderverein Hospiz und Palliativ hat die Ausstattung der Station mit einer Großspende unterstützt. Von dieser Summe konnten die Möblierung des Aufenthaltsraums einschließlich einer Küchenzeile, die Ausstattung des „Raums der Stille“ sowie die Anschaffung von Spezialbetten für die Patienten der Palliativstation finanziert werden. „Wir freuen uns, dass wir auch aus Mitteln des Fördervereins dazu beitragen können, dass die Patienten fortan noch besser versorgt werden können“, sagt Vereinsvorsitzender Tobias Wrzesinski. Hier steht im kommenden Jahr noch die spendenbasierte Finanzierung der Begrünung der Balkone sowie von Sitzgruppen für die Balkone an. Der Verein wird von der „Aktion 72“ unterstützt.

Fall 16: Dem Aufsuchen außerschulischer Lernorte kommt im Unterricht der Oggersheimer Georgens-Schule – Förderschule für ganzheitliche Entwicklung – eine große Rolle zu. Mit dem Geld aus der „Aktion 72“ wurden den Schülern diese Erfahrungen ergänzend zum Unterricht ermöglicht. So konnten sie beispielsweise bei einem Besuch im Technikmuseum Speyer ihr Wissen und ihren Erfahrungshorizont erweitern.

Fall 17: Die aktuelle Krise bringt die Bedürftigenhilfe Tafel an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Der Zulauf an Bedürftigen steigt ständig, die Anmeldetermine sind voll belegt. Die Helfer arbeiten teils bis zur Erschöpfung, um möglichst viele Menschen zu versorgen. Die Unkosten für Energie steigen horrend an. Die Fahrzeuge sind sehr alt und reparaturanfällig. Sie müssen nach und nach ersetzt werden. Die Spende der „Aktion 72“ wird für die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs verwendet.

Fall 18: Frau G., 55, alleinerziehend, leidet seit Jahren an einer schweren Depression. Es fällt ihr schwer, organisatorische Dinge zu erledigen, Termine einzuhalten und auch die seit Jahren fällige Renovierung der Wohnung anzugehen. Das Betreuungsgericht hat aufgrund der Schwere der Erkrankung eine Betreuung eingerichtet. Diese übernimmt der SKFM-Betreuungsverein in Ludwigshafen. Gemeinsam mit der volljährigen Tochter der Betreuten wurde die Renovierung der Küche organisiert und auch die Finanzierung geklärt. Der Kauf eines neuen Kühlschranks erfolgte mit großzügiger Unterstützung der „Aktion 72“. Der neue Küchenraum gibt der Betreuten wieder Kraft für den Alltag und Zuversicht, dass sich Dinge zum Guten wenden.

