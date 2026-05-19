Die Kickers Neuhofen, entstanden aus einer Gruppe langjähriger Freunde, wollen in der kommenden Runde durchstarten. Dabei gelang dem Klub ein Transfercoup.

Der Aufstieg aus der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost ist noch nicht geschafft, im letzten Spiel geht es am Donnerstag, 19 Uhr, nach Schwegenheim. Dennoch lässt die Personalplanung von Kickers Neuhofen nur den Schluss zu, dass die Mannschaft für eine Saison in der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt aufgerüstet wird. Königstransfer ist Kevin Selzer. Der 32-jährige Abwehr- und Mittelfeldspieler ist derzeit noch spielende Co-Trainer des Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen. „Kevin kam von sich aus, was uns unglaublich stolz macht. Dies zeigt, dass es bei uns in eine gute Richtung geht. Wir können auch von seinem Netzwerk profitieren“, sagt Trainer Sebastian Schiller. Er und Selzer kenne sich „schon ewig“, was dazu führte, dass sie in den Gesprächen rasch auf einen Nenner kamen.

Selzer, der viele Jahre in der Oberliga spielte und als Coach die FG 08 Mutterstadt in die Landesliga führte, spricht von einer beruflichen Weiterbildung, bei der er nicht mehr gewährleisten könne, dreimal pro Woche zu trainieren. Dies sei aber bei der Arminia gefordert. „Der Fußball rückt etwas in den Hintergrund, dennoch freue ich mich sehr, weil ich vom Konzept der Kickers überzeugt bin“, erklärt Selzer. Er kenne etliche Spieler der Neuhofener und habe beispielsweise mit René Reichert bei Phönix Schifferstadt in der Landesliga zusammengespielt. „Einige Begegnungen der Mannschaft habe ich gesehen und muss sagen, dass das Potenzial sehr groß ist und für die A-Klasse reichen sollte“, betont Selzer.

Zwei erfahrene Kräfte

Neben ihm werden auch die erfahrenen Jason Müller (31) und Jamie Barber (34) in der nächsten Spielzeit für Neuhofen spielen. „Mit Jason bin ich seit vielen Jahren befreundet, wir haben auch schon gemeinsam in einer Mannschaft gestanden, etwa beim VfL Neuhofen“, sagt Schiller über den Allrounder, der aktuell noch für den Bezirksligisten FV Freinsheim die Fußballschuhe schnürt und für den FSV Schifferstadt in der Landesliga auflief. Verteidiger Barber ist derzeit noch bei der TSG Deidesheim und spielte vorher lange für die FG 08 Mutterstadt. Schiller glaubt, dass man aus den Fehlern der Abstiegssaison 2024/25 gelernt habe. Langfristig soll es in Richtung eigener Jugendarbeit gehen. Außerdem gelte es, dem Kader jüngere Kräfte zuzuführen.