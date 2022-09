In der Innenstadt sind laut Polizei am Montag gegen 16.30 Uhr ein Auto und eine Straßenbahn kollidiert. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro, eine Frau wurde verletzt. Die 57-Jährige befuhr mit ihrem Wagen die Kaiser-Wilhelm Straße in Richtung Hauptbahnhof. Beim verbotswidrigen Abbiegen nach links in die Heinigstraße übersah sie eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn, sodass es zu einer Kollision auf der Schienenanlage kam. Die 57-Jährige wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin sowie der Fahrer der Straßenbahn und deren Fahrgäste blieben unverletzt. Das nicht mehr fahrbereite Auto der 57-Jährigen musste abgeschleppt werden.