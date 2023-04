Bei einem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Auto am Dienstagnachmittag auf der Waldhofstraße in der Mannheimer Neckarstadt ist der Fahrer des Autos leicht verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, musste die Waldhofstraße in Fahrtrichtung Luzenberg während der Unfallaufnahme gesperrt werden, stellenweise wurde der Verkehr umgeleitet. Das Auto wurde abgeschleppt, die Straßenbahn konnte ihre Fahrt bald fortsetzen. Der leicht verletzte Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Unfallursache muss noch ermittelt werden.