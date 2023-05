Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Initiative Zukunftsträger unterstützt an vier Ludwigshafener Projektschulen Jugendliche in der Corona-Krise. Die Schüler sollen Teamfähigkeit, den Umgang mit herausfordernden Situationen, Frustration, Kritikfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeiten sowie Rechte und Pflichten in der Ausbildung trainieren.

Neben guten Noten erwarten Arbeitgeber vor allem soziale Kompetenzen von ihren künftigen Auszubildenden: Wie agiere ich im Team und mit Kunden, wie reagiere ich auf Kritik, bin ich bereit,