American Fitness feiert am Studio-Standort Mannheim-Käfertal (Trierer Straße 13-15) vom 11. bis 13. Oktober drei Tage lang seinen 25. Geburtstag: Am Freitag ab 19 Uhr ist ein Jubiläumstraining mit „DJ Hard2def“ angekündigt, das auch für Nichtmitglieder kostenlos ist. Am Samstag folgt ab 20 Uhr „open End“ ein Jubliäums-Live-Act mit der Band Exit (freier Eintritt auch für Nichtmitglieder). Am Sonntag, 13 bis 20 Uhr, heißt es bei einem Grillfest, zu dem auch Nichtmitglieder willkommen sind: „All u can eat“ (Kosten: zehn Euro pro Person).