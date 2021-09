Von Thomas Leimert

LUDWIGSHAFEN. Battal Külcü, der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Südwest Ludwigshafen ist schon wieder Geschichte. Der 41-jährige Übungsleiter, der erst im vergangenen Winter mit großem Enthusiasmus aus Mannheim gekommen war, warf nach der 0:7-Abreibung bei Viktoria Herxheim das Handtuch.Battal Külcü coachte das Team nur in fünf Pflichtspielen, in denen der SV Südwest inklusive des Pokalspiels in Frankenthal bei einem Torverhältnis von 4:21 sieglos blieb. Nach der Partie in Herxheim erklärte er seinen Rücktritt. „Er hat uns gesagt, er komme nicht mehr an die Spieler ran. Zudem habe er das Gefühl, dass die sportliche Entwicklung der Mannschaft stagniere“, gibt Maik Unfricht, Sportliche Leiter des SV Südwest, die Worte Külcüs wieder.

„Wir waren völlig überrascht, wie vor den Kopf gestoßen“, beschreibt Unfricht die Gefühlslage beim SV Südwest. Man habe zwar in einem Gespräch versucht, den Übungsleiter umzustimmen, aber vergebens. „Wir haben dann seinem Wunsch entsprochen“, so der Sportchef weiter. Dass es mit der jungen Mannschaft in der Landesliga schwierig werde, sei eigentlich allen von Anfang an klar gewesen. Deshalb habe es auch überhaupt keine Kritik an Külcü gegeben. Unfricht führt die Niederlagen in erster Linie auf die Unerfahrenheit vieler Spieler - bei der Partie in Schifferstadt betrug das Durchschnittsalter 20,6 Jahre - sowie die Schwäche bei gegnerischen Standards zurück. „Es sind viele Kleinigkeiten, die sich summieren und dazu führen, dass man nicht erfolgreich ist“, verdeutlicht Unfricht. Er selbst hat die Trainingsleitung übernommen und wird das Team am kommenden Samstag im Auswärtsspiel bei Spitzenreiter SV Büchelberg betreuen. Die Suche nach einem Nachfolger für Battal Külcü ist angelaufen