Schwierige Aufgaben haben Frank Hoffelder, den Trainer des Fußball-Bezirksligisten ESV Ludwigshafen, noch nie abgeschreckt. Und eine solche hat er beim abstiegsgefährdeten ESV Ludwigshafen übernommen. Die Blau-Schwarzen erwarten am Sonntag den Tabellenvierten FC Lustadt.

Frank Hoffelders Rezept basiert in erster Linie auf drei Säulen: Emotionalität, Selbstvertrauen und Authentizität. Das sieht man in jedem Training, in jedem Spiel. Stichwort Selbstvertrauen.