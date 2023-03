Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die A-Juniorinnen der TSG Friesenheim haben alle vier Spiele in der Bundesliga bislang verloren. Deshalb müssen sie kommende Saison in der Oberliga spielen. Die Erfolglosigkeit hat erste Auswirkungen. Es sickerte durch, dass das Trainerteam schon vor dem zweiten Spieltag zurückgetreten sind. Jetzt ist einer Coach, der es nicht mehr sein will.

Kaum hatte Jürgen Meisel seine Analyse über die Niederlage vergangene Woche gegen die HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler im Mannschaftsraum des TSG-Sportzentrums beendet, suchte er Martin Buschsieper.