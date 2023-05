Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Murat Celik, der Trainer des FC Arminia Ludwigshafen II (Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz) hat in erster Linie zwei Aufgaben zu erfüllen. Zum einen, die zahlreichen jungen Spieler gut auszubilden und zu ordentlichen Fußballern zu formen. Zum anderen, das Team in der A-Klasse zu halten, in der der FCA II längst zum Dino geworden ist.

Seit 2008 und somit seit 15 Spielzeiten spielen die Schwarz-Weißen in dieser Liga, so lange wie kein anderer Club. Stand heute wird eine 16. Saison hinzukommen, auch wenn der Tabellenelfte