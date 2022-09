Es sollte ein großer Formationssprung als Zeichen des Zusammenhalts zwischen Mannheim und seinen Partnerstädten werden, aber es wurde zur Tragödie. Am 11. September 1982 stürzten über dem Mannheimer Flugplatz 46 Männer und Frauen bei Feierlichkeiten zum 375. Stadtjubiläum in den Tod. Zum 40. Jahrestag des Hubschrauberabsturzes gedachten Freunde und Hinterbliebene der Opfer.

Es waren begeisterte Fallschirmspringer aus der Region und den Partnerstädten Toulon und Swansea sowie die Angehörigen der US-Streitkräfte, die vor 40 Jahren in den amerikanischen Chinook-Hubschrauber geklettert waren, um die Besucher des Flugplatzfestes mit einem besonderen Formationssprung zu erfreuen. Minuten später stürzte der Hubschrauber aus wenigen Hundert Metern durch einen Defekt auf die Autobahn, verloren Frauen ihre Ehemänner, Eltern ihre Kinder und kleine Kinder Väter oder Mütter. Der Schrecken von damals ist bei den Angehörigen noch heute allgegenwärtig.

OB Kurz: Besonderer Zusammenhalt

Es sind mittlerweile die Kinder und Enkelkinder der Opfer, die sich an der Gedenkstele am Flugplatz versammeln. „Es ist wichtig, diesen gemeinsamen Ort des Gedenkens zu haben“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), denn aus der Katastrophe ist ein besonderer Zusammenhalt entstanden. Anstelle des gemeinsamen Sprungs Hand in Hand als Zeichen der Freundschaft und des internationalen Miteinanders ließ die jährliche Zusammenkunft von Menschen aus Deutschland, den Mannheimer Partnerstädten Swansea und Toulon sowie der US-Streitkräfte Freundschaften entstehen. „Diese Freundschaft hat geholfen, um in der Trauer nicht ganz allein zu sein“, betonte Kurz.

„Die Erinnerung bleibt“

„Vieles ist verblasst, einiges verklärt, aber die Erinnerung bleibt“, sagte Peter Röttele im Namen der Angehörigen. Er erinnerte exemplarisch an einige der Opfer, nannte etwa Francois und Marie Lopez aus Toulon. Sohn und Tochter von Paul Lopez, der damals auf einen Schlag beide Kinder verloren hatte und der mittlerweile selbst verstorben ist.

Er erinnerte an die Tragik von Mechaniker Alvin Edwards, für den der Flug im Hubschrauber als Belohnung gedacht war, und an den Piloten Léon Schoenborn, dessen Witwe zum 40. Jahrestag eigens aus den USA angereist war. „Wenn ich die Tafel sehe, dann lese ich die Namen der Opfer, aber wer nicht auf der Tafel steht, sind die betroffenen Angehörigen“, sagte Röttele.

Für die US-Streitkräfte hob Colonel Reid E. Furmann, Kommandeur der U.S. Army Garnison Rheinland-Pfalz, den gemeinsamen Gedenktag und die gemeinsame Trauer als Zeichen des Zusammenhalts zwischen den USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien hervor.