Ein 21-Jähriger und ein bislang Unbekannter haben laut Polizei am Mittwoch gegen 19.15 Uhr eine Trafostation in der Oderstraße in Oggersheim besprüht (Gewerbegebiet Westlich B9). Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei, als die Täter in eine Straßenbahn einstiegen. Die Polizei schnappte nur den 21-Jährigen. Er erleichterte ihr die Identifizierung, da er mit Farbe beschmiert war. Die Polizei ermittelt derzeit den zweiten Täter. Weitere Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.