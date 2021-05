Ludwigshafener SC II ist Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Süd. Sicherlich trügt das Tabellenbild, weil der FC Arminia III und der SV Südwest II mit Erfolgen in Nachholspielen vorbeiziehen können. Doch das schmälert die Leistung der Rot-Weißen nicht.

„Ich bin sehr zufrieden. Wir haben nur das erste Spiel verloren und sind seitdem in sechs Partien unbesiegt“, freut sich Trainer Marco Ehringer. Diese Auftaktniederlage liegt dem Coach allerdings immer noch im Magen. „Da hätten wir einen Punkt verdient gehabt, denn das 2:3 fiel in der letzten Minute“, ärgert sich Ehringer. Ein gerade eingewechselter Spieler war bei seinem ersten Ballkontakt mit einem Fehlpass ungewollt Wegbereiter des Treffers.

Der 31 Jahre alte Trainer, der seit eineinhalb Jahren den LSC II coacht, weiß aber auch, dass man sich in der Liga keinerlei Nachlässigkeiten erlauben darf, was drei Siege mit jeweils einem Tor Differenz belegen. „Man muss in jeder Partie ans Limit gehen. Wir haben die Spiele dominiert, sie aber nicht frühzeitig entschieden und mussten so bis zum Ende zittern“, verdeutlicht Ehringer. Wenn es irgendwann weitergehen sollte, hat sich der Ludwigshafener SC II den Aufstieg und die Rückkehr in die A-Klasse zum Ziel gesetzt. Sollte sich die Chance bieten, müsse man versuchen, sie zu nutzen.

„Ich wäre gerne in der Liga geblieben“

In der abgebrochenen Saison 2019/20 war der LSC II in der A-Klasse Tabellenletzter, das rettende Ufer aber nur vier Zähler weg. Der Verband entschied, dass es keine Absteiger gibt, doch die Hochfelder räumten freiwillig das Feld. „Ich wäre gerne in der Liga geblieben, weil dort mehr Wert auf Kombinationsfußball gelegt wird, die Teams strukturierter sind. Das macht viel Spaß“, erklärt Ehringer. Die Entscheidung fiel, als noch nicht klar war, welche Akteure zur Verfügung stehen würden. Weil der Kader des Bezirksligateams groß ist, helfen hin und wieder Spieler von dort „unten“ aus. Das sorge für eine höhere Qualität. Hinzu komme, dass sich viele Akteure schon seit Jahren kennen und befreundet seien. Das wirke sich auf dem Platz positiv aus.

Ob Marco Ehringer, dessen Bruder Felix (28) der Kapitän des Teams ist, in der nächsten Serie noch zur Verfügung steht, ist offen. Er arbeitet als selbstständiger Gutachter und erstellt Unfallgutachten. „Da bin ich zeitlich sehr eingespannt und brauche einen, der mir hilft“, spielt der Coach auf den fehlenden Co-Trainer an. Mit dem Spielen dürfte es für den Ur-Gartenstädter schwierig werden. Nach einem Steißbeinbruch musste der Mann, der seit den D-Junioren für den Ludwigshafener SC spielt, eine lange Pause einlegen. Da aber der Kader stark ist, fällt es Ehringer leichter, von außen Regie zu führen.