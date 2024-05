„Wir haben noch zwei Matchbälle“, sagte Andreas Brill, der Trainer des FC Arminia Ludwigshafen, am Samstag vor dem Spiel. Nach der peinlichen 3:8 (1:4)-Klatsche gegen die U21 des 1. FC Kaiserslautern gibt es am 2. Juni (14 Uhr) am 38. Spieltag in Worms einen letzten Matchball, um in der Oberliga zu bleiben.

Dann ohne Brill. Denn der Verein trennte sich nach der Partei vom Coach. Realistisch betrachtet sind die Aussichten der Arminen, bei sieben Absteigern am Ende über dem Strich zu stehen, trüb. Der FCA hat als Achtletzter 48 Punkte bei einer Tordifferenz von katastrophalen minus 21. Auf der Überholspur sitzt den Arminen das in der Winterpause merklich aufgerüstete Cosmos Koblenz im Nacken (47 Punkte; + 6). Punktgleich mit dem FCA ist TuS Mechtersheim, hat aber mit + 10 ebenfalls ein deutlich besseres Torverhältnis. Beide Rivalen am Liga-Abgrund haben am letzten Spieltag bei zwei feststehenden Absteigern deutlich leichtere Aufgaben zu lösen als Arminia beim Tabellenvierten Wormatia Worms: Mechtersheim spielt in Waldalgesheim, Cosmos gegen Baumholder.

Lauterer Wirbelstürmer

Die Heimschlappe vor 393 Zuschauern gegen die Lauterer Wirbelstürmer war ein Tiefschlag – vor allem auch für die Moral. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn du keine Zweikämpfe führst, wenn bei einigen die Laufbereitschaft fehlt, dann wirst du von so einem Gegner überrannt“, sagte Brill nach der Blamage. „Wir haben aber noch eine Chance, wir können es noch aus eigener Kraft schaffen. Wir müssen in den zwei Wochen die Köpfe frei bekommen“, betont Brill. Die erste kalte Dusche durch Jacob Collmanns 0:1 in der 6. Minute hatte seine Mannschaft gut weggesteckt. Matteo Monetta bot sich vier Minuten später die Ausgleichschance, Noah Maier traf nach Straub-Flanke per Kopf in der 13. Minute zum 1:1. Auch nach Ben Reinheimers 1:2 in der 22. Minute waren die Schwarz-Weißen noch im Spiel, Bastian Hommrich aber scheiterte eine Minute nach dem neuerlichen Rückstand aus kurzer Distanz, Torhüter Heck meisterte einen tollen Distanzschuss von Ricardo Antonaci (34.). „Für mich der Knackpunkt war Hommrichs Chance. Geht der Ball rein, steht’s 2:2. Ich denke, dann verlieren die Lauterer ein bisschen die Lust“, mutmaßte Markus Impertro, der Sportliche Leiter des FCA. Da seine Mannschaft am Samstag erst um 18 Uhr spielte, spionierte Impertro in der Hoffnung auf Schützenhilfe bei der Konkurrenz. In Mechtersheim sah’s aus Arminen-Sicht gut aus, als Engers 3:0 führte. Impertro fuhr weiter nach Pfeddersheim, sah den Absteiger gegen Cosmos untergehen. Mechtersheim schaffte noch ein 3:3, Pfeddersheim verlor 0:8. „Da hätte ich nie und nimmer gedacht, dass wir auch acht Stück kriegen“, bekannte Impertro nach dem Debakel im Südwest-Stadion. Zor (36.), Collmann (41., 48., 88.), Reinheimer (55.) und Kuhlmann (83.) sorgten für die weiteren FCK-Tore. Wal Falls Handelfmeter (75.) und Giuliano Cultreras Kontertor (88.) waren reine Ergebniskosmetik. Die Aluminiumtreffer von Steffen Straub (55., 79.) und Fall (79.) passten ins traurige Bild gegen einen Gast, der die FCA-Abwehr über zwei tempostarke Flügel aufriss. „Total bitter“ empfand Matteo Monetta das Desaster. „Am schlimmsten ist, dass wir jetzt 14 Tage bis zum Endspiel in Worms warten müssen“, glaubt der Routinier. Seine Zuversicht, es doch noch schaffen zu können, schöpft er aus den Erfahrungen aus den Spielen gegen gute Gegner. Monetta: „Wir müssen das, was wir in der Hinrunde gegen Worms, in Lautern oder zuletzt bei Rot-Weiß Koblenz gezeigt haben jetzt gegen Wormatia auf den Platz bringen.“