Mit finanzieller Unterstützung der Lotterie „Glücksspirale“ hat das Ludwigshafener Caritas-Förderzentrum St. Johannes und St. Michael eine Tovertafel für den Wohnbereich der von Multipler Sklerose (MS) betroffenen Kunden von St. Michael angeschafft. Ein Glücksgriff.

Die Tovertafel („Zaubertisch“) ist eine in den Niederlanden entwickelte Spielekonsole, die – an der Raumdecke installiert – via Projektor und Infrarotsensoren einen darunter stehenden Tisch zur interaktiven Spielfläche mit Bildern und Symbolen macht. Im Jahr 2015 wurde sie vom Medizintechnikunternehmen Active Cues auf den Markt gebracht. Die Spieler können dabei den Verlauf mit ihren Handbewegungen steuern.

Entwickelt wurde die Tovertafel, die laut Hersteller insgesamt mehr als 30 Spiele in verschiedenen Schwierigkeitsgraden erschließt, ursprünglich für Menschen mit kognitiven Einschränkungen wie etwa Demenz. „In einem Caritas-Altenzentrum haben wir dann auch die Tovertafel kennengelernt“, berichten die Einrichtungsleiterin des Ludwigshafener Förderzentrums, Elisabeth Grimberg, und die Fachbereichsleiterin St. Michael, Susanna Karadja. „Dabei ist uns die Idee gekommen, dass das Gerät auch Möglichkeiten für an MS Erkrankte bieten könnte, um trotz ihrer motorischen Einschränkungen die Beweglichkeit zu trainieren.“

Einfacher als Tastaturen oder Joysticks

So wurde im vergangenen Jahr mit dem Anbieter ein Probelauf in St. Michael vereinbart. „Der wurde sehr gut angenommen“, berichtet Karadja. Die Spielenden hätten bekundet, dass sie viel Freude daran haben. „Die Herausforderungen an die Reaktionsgeschwindigkeit sind so, dass sie auch gut von unseren Kunden bewältigt werden können, und die Bedienung nur mit den Händen auf dem Tisch ist für sie weitaus besser geeignet, als wenn sie etwa Tastaturen oder Joysticks benutzen müssten“, so Karadja.

„Mit dem Antrag auf Unterstützung zur Anschaffung eines eigenen Geräts, dessen Gesamtkosten bei knapp 10.000 Euro liegen, wandten wir uns an die ,Glücksspirale’“, berichtet Grimberg weiter – und „der Antrag wurde ohne große Formalitäten akzeptiert. Die Förderzusage kam nach wenigen Monaten, und zwar für die Gesamtsumme“, fügt sie dankbar an.

Seifenblasen platzen lassen oder „Fußball“ spielen

Nun ist die neue Tovertafel seit Kurzem im Speiseraum des Wohnbereichs im Obergeschoss der Tagesstätte des Caritas-Förderzentrums St. Johannes und St. Michael im Einsatz.

Ralf Haberkorn und Matthias Weber, die beim Fototermin gerade an ihr spielen, ist der Spaß deutlich anzumerken, wenn sie sich im Platzenlassen virtueller Seifenblasen messen oder gegeneinander mit den Händen auf dem Tisch „Fußball“ spielen.

Die „Glücksspirale“ entstand 1970 aus der Olympia-Lotterie, die die Sommerspiele 1972 in München und Kiel mitfinanzieren sollte. Heute unterstützt sie mit ihren Erträgen wohltätige Projekte in Sport, Denkmal-, Natur-, Umweltschutz, Wohlfahrtspflege und Musikkultur.