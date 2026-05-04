Die Tourist-Information verkauft Blütenhonig aus Ludwigshafen, der bislang nur zusammen mit anderen Produkten in Verkaufssets erhältlich war, nun auch als separaten Artikel. Laut einer Mitteilung der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) stammt der Honig von Bienen aus dem Ebertpark und aus Ruchheim, wo die Insekten ihren Nektar in einer vielfältigen Blütenlandschaft sammelten. Den Geschmack des Honigs prägen demnach vor allem Spitzahorn, Bergahorn, Robinie und Linde. Hergestellt wird er von der Imkerei des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL), die aus der Idee heraus entstand, ungenutzte Grünflächen in der Stadt ökologisch aufzuwerten und Lebensräume für Bienen zu schaffen. Erhältlich ist der Honig ab sofort zum Preis von fünf Euro bei der Tourist-Info am Berliner Platz 1.