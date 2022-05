Um drei neue Farbkombinationen ist das Sortiment an Badeenten in der Tourist-Info erweitert worden: In frühlingsfrischem Wiesengrün mit orangefarbenen Schnabel, in zartem Rosa mit weißem Schnabel und in Schwarz mit einem Schnabel in der Pink-Edition sind diese begehrten Sammlerstücke zu haben, jeweils mit dem weißem Aufdruck Ludwigshafen versehen. Der Verkaufspreis beträgt pro Ente 2,90 Euro. Erhältlich sind diese Tierchen am Berliner Platz 1 (Montag bis Freitag, 9 bis 13 sowie 14 bis 17 Uhr).