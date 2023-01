Mit fünf Fotomotiven markanter Ludwigshafener Bauwerke auf Magneten hat die Tourist-Info ihr Sortiment an Verkaufsartikeln erweitert. Die Magnete zeigen die Pegeluhr, die Lutherkirche mit Lutherbrunnen, den Pfalzbau, eine Innenansicht der Wallfahrtskirche sowie das Turmrestaurant mit Sternbrunnen im Ebertpark. Die Magnete sind in flexibler Ausführung gefertigt, haben Maße von 8,5 mal 5,5 Zentimeter und sind zum Stückpreis von drei Euro erhältlich.

Flasche für 19,50 Euro

Bereits seit einigen Tagen verfügbar ist auch eine weitere Auflage des Ludwigshafen-Gin. Beim „Rhoiwasser“-Gin handelt es sich um einen New Western Dry Gin mit dem Gin-typischen Wacholderaroma, aber auch mit einer deutlichen Note von Rosmarin und Zitrone, eingebunden von den Aromen weiterer Botanicals wie Rose und Kardamom. Das regionale Produkt wird mit Alkohol der Ludwigshafener Firma Berkel gefertigt und in der Manufaktur von Roland Hick in Otterstadt verfeinert. Erhältlich ist dieser Gin ebenfalls in der Tourist-Info in einer Flaschengröße von 0,2 Liter zum Preis von 19,50 Euro. Geöffnet hat die Tourist-Info von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr.