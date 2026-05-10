Ein Mann hat in Mannheim am Samstagabend eine Polizeisuche ausgelöst. Nach Angaben der Polizei lief der 48-jährige Tourist aus Montenegro auf der B38a in Richtung Feudenheim am Standstreifen entlang. Zuvor hatte ein Hinweis gegen 22.25 Uhr eine Person auf der Ludwigshafener Straße (B36) gemeldet. Eine Streife fand auf der Suche dort zunächst niemanden, wurde kurz darauf aber auf der B38a fündig. Der Mann war nach eigener Aussage eigentlich auf der Durchreise nach Luxemburg und hatte nach eigener wegen Nachtblindheit die Orientierung verloren. Die Beamten nahmen ihn mit, erreichten seine Freunde und übergaben den Reisenden an sie.