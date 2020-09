Die Grünen und ihr Stadtradeln-Team bieten am Samstag ab 14.30 Uhr eine Radtour zum Thema Radschnellweg Schifferstadt/Ludwigshafen an, bei der die Planungen und Schwierigkeiten im Bereich Ludwigshafen betrachten werden sollen. Laut Parteisprecher Konstantin Fröhlich sind sowohl Bernhard Braun, Fraktionschef der Grünen im Landtag und Kandidat auf Listenplatz 2 für die Landtagswahlen 2021, wie auch Hans-Uwe Daumann, Co-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, mit dabei.

Start am Ernst-Bloch-Platz

Die Tour beginnt auf dem Ernst-Bloch-Platz (Nähe Bahnhof Mitte) und führt auf der geplanten Strecke des Pendler-Radroute nach Rheingönheim. Vorstandssprecherin Tenko Glenn Bauer: „Unterwegs werden wir an den kritischen Stellen anhalten und die Planungen des Landesbetriebs Mobilität begutachten und diskutieren. Vor allem in Süd zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Oskar-Vongerichten-Straße als auch am Bahnhof Mundenheim gibt es bisher noch keine zufriedenstellenden Lösungsvorschläge. Auf dem Rückweg werden wir dann ab dem Bahnhof Mundenheim die Mundenheimer Straße zurück zum Ernst-Bloch-Platz radeln, die eine gute und schnellere Alternative für Radpendler werden kann.“ Zum Abschluss ist geplant, auf der Alex-Terrasse (Berliner Platz) Eindrücke und Verbesserungsvorschläge zu diskutieren.

Zwei weitere Touren

Anmelden kann man sich per E-Mail an vorstand@gruene-lu.de. Weitere Radtouren sind für 22. September (Thema Einbahnstraßen für Radler entgegen der Fahrtrichtung) und am 3. Oktober (mangelhafte und fehlende Radwege in Friesenheim, Oggersheim und Oppau) geplant.