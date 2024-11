Im Prozess gegen einen 26-jährigen Ludwigshafener am Landgericht Frankenthal wegen Totschlags im Hemshof sowie gefährlicher Körperverletzung und Raubs am Berliner Platz ging es am Mittwoch darum, die Ereignisse rund um die Tötung eines 46-Jährigen zu rekonstruieren. Dass er mit einem Messer auf sein Opfer einstach, hatte der Angeklagte bereits zugegeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Beschuldigte nach der Tat die Wohnung einer Bekannten im Hemshof