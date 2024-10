Im Prozess gegen einen 26-jährigen Ludwigshafener am Landgericht Frankenthal wegen Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Raubs standen am vierten Verhandlungstag die Umstände der Tötung eines drogenabhängigen Mannes im Hemshof im Mittelpunkt. Der Angeklagte gab an, bei der Abwehr eines Angriffs zugestochen zu haben.

Der leblose Körper war am 20. März um die Mittagszeit im Hemshof