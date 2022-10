Wegen des Vorwurfs des Totschlags muss sich kommende Woche ein 24-Jähriger vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Er soll im Mai in Ludwigshafen mit einem Messer einen anderen Mann getötet haben. Laut Gericht sollen sich die beiden Männer nachts zum gemeinsamen Konsum der Droge Crack getroffen haben. Das Opfer soll dann den Angeklagten gefragt haben, ob dieser mit ihm gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr ausüben möchte. Diese Frage soll den 24-Jährigen so sehr verärgert haben, dass es zum Streit kam. Der Angeklagte soll dann mit einem langen Küchenmesser mehrfach auf seinen Bekannten eingestochen haben. Das Opfer erlitt insgesamt 97 Stich- und Schnittverletzungen und starb infolge massiven Blutverlusts. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Er war zuvor strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Er soll eingeräumt haben, den anderen Mann getötet zu haben. Jedoch habe dieser zuvor ihn angegriffen. Der Prozess beginnt am Mittwoch, 2. November, 10 Uhr, vor der Großen Strafkammer. Für die Verhandlung wurden Termine bis in den Januar hinein angesetzt.