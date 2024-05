Der 17-Jährige Schüler der Berufsbildende Schule, der am 2. Mai in einer Halle in Ludwigshafen-West während des Sportunterrichts zusammengebrochen und gestorben ist, ist nach derzeitigem Stand vermutlich infolge eines plötzlichen Herztods ums Leben gekommen. Das hat Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber, Frankenthal, mitgeteilt. Am Freitag war der Leichnam des jungen Mannes im Auftrag der Staatsanwaltschaft im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert worden. Dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge konnte die Todesursache dabei nicht eindeutig geklärt werden, ein plötzlicher Herztod sei aber wahrscheinlich. Es seien keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung festgestellt werden, so Ströber.