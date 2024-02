Wegen des Vorwurfs des Totschlags muss sich ein 26-jähriger Somalier ab Montag, 19. Februar, vor Gericht verantworten. Der Mann soll Ende August einen 57-jährigen Italiener im Hemshof getötet haben.

Der Angeklagte soll mit dem Opfer bei einem Drogengeschäft in Streit geraten sein. Mit einer zerbrochenen Glasflasche soll er seinem Kontrahenten mehrere Verletzungen im Gesicht und im Halsbereich zugefügt haben. Dabei wurde unter anderem die Halsschlagader verletzt. Das Opfer verblutete und erstickte, wie es in der Anklage weiter heißt. Im Ermittlungsverfahren hat der Somalier die Tat eingeräumt und gesagt, er habe in Notwehr gehandelt.

Laut Staatsanwaltschaft wollte der 26-Jährige an jenem 28. August bei dem 57-Jährigen Kokain kaufen und habe versucht, mit Falschgeld zu bezahlen. Der Italiener habe aber erkannt, dass ihm „Blüten“ untergejubelt werden sollten. Daraufhin sei es zu der Auseinandersetzung gekommen. Nach der Tat flüchtete der Mann vom Tatort, dem leerstehenden Café Roma im Hemshof. Der Tatverdächtige sitzt seit Anfang September in Untersuchungshaft. Von ihm wurden Spuren am Tatort gefunden.