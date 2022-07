Vier Jahre nach ihrem letzten Konzert an dieser Stelle beehren Die Toten Hosen am Sonntag, 24. Juli, das Mannheimer Maimarktgelände. Und im Gegensatz zu den Shows in Freiburg und Stuttgart, die ausverkauft sind, gibt es noch Karten für Campino & Co.

Feine Sahe Fischfilet und Thees Uhlmann im Vorprogramm

Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr mit den Auftritten der Vorgruppen, die ebenfalls klangvolle Namen haben: Auf der Bühne stehen die Punkrocker von Feine Sahne Fischfilet sowie Thees Uhlmann und seine Band. Die Toten Hosen feiern mit dieser Tour, die einen ihrer größten Hits im Titel trägt („Alles aus Liebe“) den 40. Geburtstag ihrer Band. 1982 in Düsseldorf gegründet, entwickelten sich die Hosen in den vergangenen 40 Jahren zu einer der erfolgreichsten Bands mit Wurzeln im Punkrock. Ähnlich erfolgreich (und genauso alt) sind nur Die Ärzte – die am 11. September an gleicher Stelle ein Konzert geben.