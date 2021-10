Gerüchten zufolge tun sich Männer extrem schwer beim Kauf von Hosen. Ich kann das aus leidvoller Erfahrung bestätigen. Und ich weiß, dass es vielen Geschlechtsgenossen ähnlich ergeht. Mir ist es jedenfalls ein Graus, die Hosen herunterzulassen – zumindest zum Zwecke der Anprobe neuer. Meistens ist es ja so, dass Umkleidekabinen nicht gerade üppig bemessen sind. Das Rein- und Rausschlüpfen wird dann schnell zu einer schweißtreibenden Angelegenheit. Diverse Flüche inbegriffen. Die eine Jeans ist zu eng, die andere zu lang. Das nächste Teil sitzt blöd auf der Hüfte – oder sieht einfach bescheuert aus. Und weil man sich das Ganze dann auch noch – eitel, wie man nun mal ist – vor der Kabine im großen Spiegel im zackigen Laufschritt, mit Drehungen nach links und rechts und gegebenenfalls aus der Hocke (Stresstest für das Material) anschauen will, kostet das alles Zeit. Viel Zeit. Und Nerven.

Hinzu kommen die weitgehend überflüssigen Kommentare kritischer Beobachter, die gelangweilt vor den anderen Kabinen wartend, gerne mal ihren Senf zum Style des ohnehin schon schlecht gelaunten Hosenanprobierers abgeben – falls sie es schaffen, das Smartphone mal für einige Sekunden aus der Hand zu legen. „Sitzt perfekt“ ist da noch die harmloseste, weil durchaus zugewandte Bemerkung. „Da wächst du noch rein“, hat da schon eher provozierenden Charakter. „Gibt’s die auch in deiner Größe?“, ist dagegen fast schon unverschämt.

Nun habe ich das Glück, dass sich meine Figur in den vergangenen Jahrzehnten nur unwesentlich verändert hat, weshalb ich Hosen ziemlich lange tragen kann, und Neuanschaffungen daher kein Muss, sondern entweder der Lust auf Wandel oder der Aufforderung des familiären Umfelds geschuldet sind, die zerrissenen und zerschlissenen Dinger aus den Neunzigerjahren doch endlich mal zu entsorgen.

Ein weiterer Glücksfall: Irgendwann habe ich eine Marke entdeckt, die meinem bevorzugten Schlabberlook entsprechen (in die Vordertaschen passen locker zwei Pils). Sie sind also ganz nach meinem lässigen Geschmack und von sehr ordentlicher Qualität – sie sitzen perfekt, sofern die richtige Größe im Sortiment ist. Das ging dann so: rein in den Laden, Hose zielsicher aus dem Regal gezogen, kurz die Größe gecheckt, zur Kasse, bezahlt. Fertig. Eine Sache von Minuten. Es ging im Wesentlichen um den Austausch Alt gegen Neu und eventuell mal um eine neue Farbe. Ein Traum. Experimentell war ich in dieser Frage nie unterwegs. Eher tote Hose.

Dann kam irgendwann der hosentechnische Albtraum. Denn eines Tages entschied sich der Hersteller, ausgerechnet mein Lieblingsmodell aus der Produktion zu nehmen. In welchem Shop ich auch nachfragte, hieß es : „Ausverkauft“, „Gibt’s nicht mehr“ oder „Probieren sie mal den neuen Schnitt“. Wollte ich aber nicht. In meiner Verzweiflung bestellte ich im Netz alle alten Modelle, die noch zu kriegen waren, selbst wenn sie länger ausfielen. Meine Mutter, gelernte Schneiderin, kürzte sie zurecht. Welch ein Service.

Insofern bin ich noch für eine Weile versorgt. Aber irgendwann sind auch diese Hosen durch. Und dann? Steige ich vielleicht um. Ich habe mir schon vor Jahren einen Schottenrock gewünscht. Von meiner Frau. Ihn aber nie bekommen. Sie weiß, dass ich ihn tragen würde.

Fünf Redakteure berichten für die RHEINPFALZ über Ludwigshafen. Ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag nehmen die Redakteure in der Kolumne „Quintessenz“ wöchentlich aufs Korn.