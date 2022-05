Ein 21-Jähriger, der in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.45 Uhr mit seinem Auto in der Von-Weber-Straße in Süd unterwegs war, ist laut Polizei im Kreuzungsbereich zur Marschnerstraße am rechten Fahrbahnrand mit einem Verkehrsschild kollidiert. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde das Schild aus der Verankerung gerissen und drückte sich den Beamten zufolge in den Motorraum des Autos. Beim dadurch am Fahrzeug entstandenen Sachschaden dürfte es sich nach Angaben der Polizei um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln. Weil die Beamten während der Unfallaufnahme beim 21-Jährigen Atemalkoholgeruch feststellen, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Er ergab einen Wert von 2,31 Promille. Dem jungen Mann wurde deshalb auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.