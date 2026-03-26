Der Rhein-Pfalz-Kreis muss kurzfristig einen Rettungswagen ersetzen. In der Kreistags-Debatte ging es um mögliche Reparaturfehler und die Höhe der Landesförderung.

Der Rhein-Pfalz-Kreis muss kurzfristig einen neuen Rettungswagen für die Schnelleinsatzgruppe Sanität beschaffen. Grund ist ein unerwarteter „kapitaler“ Motorschaden an einem der beiden bestehenden Fahrzeuge. Der Kreistag sollte dem Kauf eines Rettungswagens der Firma WAS auf Mercedes‑Sprinter-Basis zum Preis von 207.060 Euro zustimmen.

Das betroffene Fahrzeug, ein 2010 erstmals zugelassener Rettungswagen, war seit Jahren im Einsatz und zuletzt wegen eines Ölverlusts in der Werkstatt. Nach einer Reparatur kam es bei der Probefahrt zu einem Motorschaden. Zusätzlich ist die Hydraulikpumpe der Tragenhalterung defekt. Die Gesamtschadenssumme liegt bei rund 23.000 Euro – eine Reparatur gilt als unwirtschaftlich.

Fahrzeug sofort verfügbar

AfD-Kreistagsmitglied Stefan Scheil fragte nach, ob der Totalschaden des Rettungswagens genauer untersucht und ein möglicher Reparaturfehler ausgeschlossen wurde. Landrat Volker Knörr (CDU) hielt ein solches Vorgehen jedoch für unverhältnismäßig: Die Kosten stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen. Ein Gutachten könnte unter Umständen zudem einen Rechtsstreit mit der Werkstatt nach sich ziehen.

Zur Finanzierung wollte FDP-Abgeordneter Ralf Marohn wissen, wie hoch die Landesförderung ausfallen wird. Knörr erklärte, dass dies noch nicht im Detail feststeht; die jährliche Pauschalförderung von 120.000 Euro werde am Ende auf die verschiedenen Maßnahmen verteilt.

Da der Kreis laut Katastrophenschutzverordnung eine bestimmte Transportkapazität im Sanitätsdienst vorhalten muss, ist die Ersatzbeschaffung nach Angaben der Verwaltung „unabweisbar“. Die Firma WAS hat aktuell ein sofort verfügbares Fahrzeug aus einer laufenden Produktionscharge. Der Kreistag stimmte der Beschlussvorlage zu. Es gab sieben Enthaltungen aus der AfD Fraktion.