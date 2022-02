Zu Verkehrsbehinderungen hat am Donnerstag ab 14.15 Uhr ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in Mundenheim geführt. Laut Polizei wollte das Auto auf der Rheingönheimer Straße in Höhe der Schillerschule wenden und stieß mit der Bahn zusammen. Im Auto saßen drei Personen, zwei davon wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug hat einen Totalschaden. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.