Wie „beklappt“ darf es bitte sein? Das fragte sich Carolin Bleisteiner im Jahr 2017, als sie zum ersten Mal am „Kalmit Klapprad Cup“ in der Pfalz teilnahm. Inzwischen ist die Mannheimerin regelrecht vom Klapprad-Virus infiziert, hat auf einem solch zierlichen Velo die Alpen sowie den Tafelberg in Kapstadt überquert. Und auch in Zukunft will die 41-Jährige mit kleinen Mitteln großen Sport betreiben.

„Eigentlich kann man sein ganzes Leben mit Radfahren verbringen“, ist Carolin Bleisteiner überzeugt. Seitdem die selbstständige Unternehmerin aus Mannheim