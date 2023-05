Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Bismarckstraße Kerstin Zech getroffen. Die 58-Jährige stammt aus Limburgerhof, lebt aber schon seit 35 Jahren in Ludwigshafen, ist mittlerweile im Stadtteil Süd zuhause.

Warum sind Sie denn vor 35 Jahren nach Ludwigshafen gezogen?

Weil damals in der Stadt mehr los war. Ich habe bei der Postbank gearbeitet und nebenher im Café Ed im Bürgerhof