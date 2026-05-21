Finn Schulz aus Mutterstadt lebt einen großen Traum: Er will in den Profifußball. Das Torhütertalent ist im Internat des FC Schalke 04. Wie er dort lebt und was er plant.

Seit Sommer 2014 ist Finn Schulz aus Mutterstadt im Fußball-Internat des FC Schalke 04. Der inzwischen 16-jährige Torhüter läuft in der Saison 2025/26 für die U17 des Traditionsvereins aus Gelsenkirchen in der Bundesliga auf. Er besucht die elfte Klasse der Gesamtschule Berger Feld, sie steht in Kooperation mit dem Verein, der dieses Jahr den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat. Das schulische Ziel ist das Abitur. Aber vor allem geht es ihm ums Fußballspielen. Wie sieht der Tag von Finn Schulz so aus? „Also an einem normalen Trainingstag stehe ich um 6.45 Uhr auf. Dann mache ich mich fertig, gehe frühstücken und fahre gegen 7.30 mit dem E-Roller in die Schule“, erzählt Schulz. Zusätzlich habe er nach dem regulären Unterricht viermal pro Woche Schultraining in der 5. und 6. Stunde. Auch am späten Nachmittag stehe ein Training an. „Meistens bin ich vorher in der Krafthalle.“ Und Hausaufgaben? „Die gibt es nicht, weil es eine Gesamtschule ist. Außer vielleicht einmal eine Präsentation vorbereiten.“ Den Mittwochnachmittag habe er ab 14 Uhr frei. „Dann bin ich meist im Internat, schaue ein wenig Fernsehen oder spiele an der Konsole.“

Auf die Frage, ob er denn jemals Heimweh verspürt habe, hat er eine schnelle Antwort: „Nur einmal am Anfang kurz nach den Herbstferien. Weil ich da wieder eine Woche zu Hause war und dann eine Woche wieder dort ohne Schule.“

Scouts melden sich

Der Weg des 1,98 Meter großen Finn Schulz erfolgte über die Scoutingabteilung der Blau-Weißen. „Sie haben meinen Vater angerufen. Wir sind dann hingefahren, haben uns das dort angeschaut, das Gelände und das Internat und haben uns noch mal Gedanken gemacht. Längere Zeit später haben wir uns dann dafür entschieden“, blickt Finn Schulz noch einmal zurück.

„Natürlich sind wir erst einmal hingefahren, um uns alles anzuschauen. Das typische Internat kam eigentlich grundsätzlich erst einmal für alle nicht so in Frage, wenn man es sich mit Stockbetten und so vorstellt“, erinnert sich Finns Mutter Tanja Schulz. Danach habe ihr Sohn aber festgestellt, dass es ihm in Gelsenkirchen richtig gut gefallen habe. „Das hat man dann auch schon an den Rahmenbedingungen gesehen, dass da eine gewisse Professionalität herrscht“, fügt Vater Stephen Schulz an. „Als wir hingekommen sind, haben sie eine Präsentation mit Finn im Mittelpunkt vorgelegt. Und haben ihm dann im Prinzip aufgezeigt, wohin seine Entwicklung gehen soll.“

Schule und Ausbildung

In der U15 spielte Finn Schulz noch in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern. „Die Scouts von Schalke haben uns gesagt, sie hätten sich einige Spiele angeschaut. Sie waren beim ersten Ligaspiel in Koblenz. Dazu ein Freundschaftsspiel gegen Leverkusen, weil es ja auch in ihrer Nähe war“, erinnert sich Stephen Schulz, der auch Vorsitzender der FG 08 Mutterstadt ist. In der Entscheidungsphase, als die Familie dem Wechsel zugestimmt hatte, kamen die Schalke-Scouts noch einmal zum Topspiel gegen den FSV Mainz 05. „Also wir wissen von drei Spielen, die sie auf jeden Fall live gesehen haben.“

Als Torhüter im Trikot des FC Schalke 04. Foto: Schulz/oho

Warum wechselte der Pfälzer Schulz im Sommer 2024 letztlich vom 1. FC Kaiserslautern zum FC Schalke 04? „In Kaiserslautern wäre es mit der Schule komplizierter gewesen. Ich hätte um 5 Uhr morgens in den Zug steigen müssen und wäre erst wieder um 21 Uhr abends zu Hause gewesen“, erläutert Finn Schulz. Ein weiterer Faktor: Er sehe die Ausbildung in Schalke als besser an, dort gebe es bessere Voraussetzungen.

Stärken und Schwächen

Zu Beginn sei es vor allem in der U16 anstrengender gewesen, insbesondere, als er bereits in der U17 habe mittrainieren dürfen. Das Trainingsniveau in Schalke ist laut dem Talent anders. Am Anfang sei es ungewohnt gewesen, weil es schon etwas schneller zugegangen sei. Und auch die Ligaspiele seien anspruchsvoller als in der Pfalz. Es gebe mehr Mannschaften, die guten Fußball spielen könnten. „In Kaiserslautern hieß es einfach nur, Lautern oder Mainz wird Meister. Hier ist es doch anders. Da ist auch Bochum dabei, Dortmund, Paderborn oder Siegen zum Beispiel. Das Niveau ist hier deutlich höher“, erzählt Finn Schulz.

Wo sieht der junge Torhüter seine Stärken und wo muss er sich noch verbessern? „Ich bin sehr ruhig am Ball, auch in Eins-gegen-eins-Situationen gegen Stürmer. Ich bin Rechtsfuß, am linken Fuß muss ich für den Spielaufbau noch arbeiten. Das Abspringen bei Schüssen in die Torecken könnte noch einen Tick schneller sein“, zeigt er sich selbstkritisch.

Videoanalyse und weite Wege

Sein mittelfristiges Ziel lautet, den Weg in die U19 zu schaffen. „Das ist der größte Sprung. Es gibt keine U18. Wer diesen Übergang nicht schafft, der muss am Ende gehen“, kennt Stephen Schulz die Realität im harten Ausbildungsgeschäft des Fußballs.

Sein Sohn erhält rund um die Uhr Feedback. „Es ist bei jedem Spiel oder fast in jedem Spiel eigentlich einer der Torwarttrainer dabei. Da erhält er relativ schnell im Anschluss schon einmal das erste Feedback“, erklärt der Vater. Er verstehe sich mit seinem Torwartkollegen sehr gut – sie agierten als echtes Tandem, das sich gegenseitig pusht. Gerade in der U17 nimmt auch die Videoanalyse nochmals deutlich zu und spielt eine immer wichtigere Rolle. Die gesamte Organisation wird laut Stephen Schulz noch professioneller. Hinzu komme, dass die Wege weiter werden: „Durch die Qualifikation für die höchste Staffel (A-Liga) in der Rückrunde sind die Auswärtsfahrten inzwischen deutlich weiter. Es stehen unter anderem Reisen nach Cottbus, Berlin oder Bremen an.“ Die Anreise erfolge mit dem Mannschaftsbus, meist bereits am Vortag, inklusive Übernachtung, um optimal vorbereitet ins Spiel zu gehen.

Auge in Auge mit den Profis

Finn Schulz wohnt mit einigen Altersgenossen in einem Bungalow in einem Wohngebiet in der Nähe der Veltins-Arena. Sie werden von einer Familie und zwei Helferinnen fast rund um die Uhr versorgt. „Das war auch ein Beweggrund, uns für Schalke zu entscheiden. Es ist ein Haus in einer Siedlung hier, kein Internat. Hier wird nach entsprechend Vorgaben gekocht“, erklärt Stephen Schulz. „Unten haben wir einen ganz großen Fernseher, dann schauen wir Champions League oder ähnliches“, beschreibt Finn Schulz das Abendprogramm.

Den einen oder anderen Schalke-Profi sehe er hin und wieder am Spielfeldrand bei einem Jugendspiel, wenn sie einmal Pause haben. Und überhaupt kann Vater Stephen Schulz nur Gutes aus Gelsenkirchen berichten: „Was man in Schalke erlebt, wie der Verein auch von allen gelebt wird, die dort sind, und wie viele Menschen sich da um die einzelnen Jungs kümmern, ist schon noch mal richtig gut. Wir können nur bestätigen, alles, was uns zugesagt wurde, alles, was versprochen wurde, ist so eingetroffen“, stellt er fest. Als Finn einmal verletzungsbedingt 14 Tage zu Hause gewesen sei, habe praktisch täglich jemand aus Schalke den Kontakt gesucht und Sohn Finn auf den neusten Stand gebracht. „Das ist schon großartig“, schwärmt Stephen Schulz.