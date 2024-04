Torbjörn Kartes

... wird am 23. April 45. Mit seiner Frau, einer Medizinerin, lebt er auf der Parkinsel. Sie haben zwei Söhne, drei und acht Jahre alt. Der Jurist, der am Carl-Bosch-Gymnasium sein Abitur machte, arbeitet als Personalchef bei den Technischen Werken (TWL). 2017 gewann der gebürtige Freiburger überraschend das Direktmandat im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal und zog in den Bundestag ein. 2021 verpasste er den Wiedereinzug als Zehnter auf der Landesliste knapp. Das Direktmandat holte Christian Schreider (SPD). Kartes ist seit 2001 in der CDU, war lange Jahre stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union und ist seit 2018 Vorsitzender des 572 Mitglieder zählenden CDU-Kreisverbands. Im November 2021 ist er mit 90,3 Prozent der Stimmen gewählt, am Donnerstag mit knapp 95 Prozent der Stimmen für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt worden.