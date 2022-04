Tabellenzweiter gegen Spitzenreiter heißt es, wenn sich im Topspiel der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Süd/Ost am Sonntag, 15 Uhr, der TuS Altrip und Lingenfeld in der Aufstiegsrunde gegenüberstehen. Mindestens eine der beiden Mannschaften wird in der kommenden Runde in der A-Klasse spielen.

Wollen die Altriper dieses Team sein, muss der TuS angesichts der sechs Zähler Rückstand auf den TSV am Sonntag gewinnen. „Die Mannschaft hat sofort verstanden, was ich will“, sagt der neue Trainer Dirk Warnecker, der Thomas Mückenmüller ablöste und sich weiterhin auch um die A-Junioren kümmert. Beide Teams sind eng miteinander verzahnt. Die „Erste“ solle zwar offensiv agieren, aber dem Gegner nicht ins offene Messer laufen, oder wie es Warnecker formuliert: „Ziel ist es, sich spielerisch aus schwierigen Situationen zu befreien und so das eigene Spiel aufzubauen. Es muss aber immer eine Ordnung auf dem Feld erkennbar sein.“

A-Junioren bringen frischen Wind

Mit zwei Siegen haben die Altriper ihre Chance gewahrt. Zuletzt waren fünf A-Junioren dabei, von denen vier zum Einsatz kamen. Im 16 Spieler umfassenden Kader beim Spiel in Lustadt standen elf Akteure der Jahrgängen 2001 bis 2004. „Klar ist, dass wir unsere erfahrenen Spieler brauchen, denn nur mit 18-Jährigen geht es nicht“, verdeutlicht Warnecker. Kapitän Christian Hauck (30), Torwart Dominic Rothenhöfer (33) oder Claudio Petrucci (35) führen das Team. Die Jungen sorgen aber dafür, dass der Kader breiter geworden ist und Ausfälle kompensiert werden können. Zudem hat der TuS bis auf Mittelstürmer Lukas Buhl, dem eine Knieoperation droht, keine Verletzten. Taktisch lässt sich der Coach nicht in die Karten schauen. Dreier- oder Viererkette? Ein Stürmer oder mehrere?

„Bei nur noch fünf ausstehenden Partien können wir mit einem Sieg am Sonntag den zweiten Platz absichern und Druck auf Lingenfeld ausüben. Dann hätten wir nach wie vor alles in eigener Hand“, blickt der Übungsleiter nach vorne. Doch dies dürfte schwer werden, denn der TSV ist in dieser Saison in 17 Begegnungen noch unbesiegt und kommt mit breiter Brust nach Altrip.