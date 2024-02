Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Gleich knallt’s“ verheißt das Programm des Kabarett-Duos „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ aus Hannover, das am Samstag bei der gut besuchten Veranstaltung von DorfArt in Böhl-Iggelheim präsentiert wurde. Und tatsächlich flogen bei Friedolin Müller und Wiebke Eymess die Fetzen. Wenn auch in Form feiner Zwischentöne und entwaffnender – weil weiblicher – Logik, die mit charmantem Lächeln garniert wurde.

Seit mehr als zehn Jahren hat das real-fiktive Paar private Plaudereien zur Kunstform erhoben. Den Umzug von der Großstadt Hannover aufs Dorf bewerkstelligt